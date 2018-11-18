Fikret Orman: "Şenol Güneş'in İsminin Milli Takım İçin Geçmesi Kadar Normal Bir Şey Yok" - Bolu
- Fikret Orman'ın Boluspor'a gelişi ve karşılanması Fİkret Orman'ın açıklaması Boluspor Kulüp Başkanı Çarıkçı'nın konuşması BOLU - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in önemli bir futbol markası olduğunu vurgulayarak, "Şenol Güneş'in isminin milli takım için geçmesi kadar normal...
- Fikret Orman'ın Boluspor'a gelişi ve karşılanması
Fİkret Orman'ın açıklaması
Boluspor Kulüp Başkanı Çarıkçı'nın konuşması BOLU - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in önemli bir futbol markası olduğunu vurgulayarak, "Şenol Güneş'in isminin milli takım için geçmesi kadar normal bir şey yok." dedi.