Fikret Orman: "Şenol Güneş'in İsminin Milli Takım İçin Geçmesi Kadar Normal Bir Şey Yok" - Bolu

- Fikret Orman'ın Boluspor'a gelişi ve karşılanması

Fİkret Orman'ın açıklaması

Boluspor Kulüp Başkanı Çarıkçı'nın konuşması BOLU - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in önemli bir futbol markası olduğunu vurgulayarak, "Şenol Güneş'in isminin milli takım için geçmesi kadar normal bir şey yok." dedi.