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Fikret Orman için ihraç talebi

Fikret Orman için ihraç talebi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda 121 imzalı önerge, Divan Başkanlık Kurulu'na iletildi.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda 121 imzalı önerge, Divan Başkanlık Kurulu'na iletildi. Önergede Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübü'nden ihraç edilmesi talep edildi.

Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşen 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda 121 üye, imzaladığı önergeyle bir önceki Başkan Fikret Orman'ın kulüpten ihraç edilmesini talep etti. Divan Başkanlık Kurulu'na verilen önergede 'Yetkisiz şekilde 510 milyon TL bütçe aşımı yapması', 'Bir genel kurul üyesinin darp edilmesi', 'Sahte evrakla kulübe sporcu kıdemiyle üye yapılması', '30'dan fazla taraftarın evinden gözaltına alınması' ve 'Kulübün borç yükünün altında kalması' iddialarıyla Fikret Orman'ın ihraç edilmesi talep edildi. Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla önerge kabul edildi. Ancak bu önerge, dilek ve istekler bölümüne alınarak Yönetim Kurulu'na sevk edilecek. - İSTANBUL

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