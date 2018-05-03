Fikret Orman'dan Sürpriz Teklif: Kupa Finalleri Yurt Dışında Oynansın
Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Kupası ve Süper Kupa finallerini yurt dışında oynayabileceklerini söyledi.
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Fikret Orman, Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile ilgili bir teklif sundu. Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa finallerinin yurt dışında oynanabileceğini ifade eden Fikret Orman, "Yurt dışı maç organizasyonları yapılmalı. Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa finallerini yurt dışında oynayabiliriz. Reklam ve tanıtım kampanyaları gerekli… Hedef pazarlarla sürekli iletişim kurulması lazım. Global sosyal medya hesaplarına yatırımlar yapılmalı" dedi.
"EN ÖNEMLİ ŞEY GLOBAL MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAK"
Süper Lig özelinde Türkiye'yi yukarılara çıkartmayı hedeflediklerini belirten Fikret Orman, "Biz vakıf olarak bazı çalışmalar yaptık. En önemli şey, global marka değerini artırmak. Süper Lig'in dünyada marka değeri arttıkça, Türk futboluna inanılmaz katkı sağlanacaktır. Bizim amacımız, dünyada giderek büyüyen futbol ekonomisi içinde Süper Lig özelinde Türkiye'yi daha da yukarılara çıkarmak. Bu şekilde uluslararası izlenilirliği artırdığımızda, daha kaliteli oyuncuları daha ucuza getirme fırsatımız doğacaktır. Türkiye'nin bundan önceki algısı, Orta Doğu bölgesine gitmeden önce bir durak şeklinde. Ligimizin marka değerini yükselttiğimizde, ekonomik anlamda daha uygun rakamlara oyuncu alabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.
Premier Lig'in yurt dışı yayın haklarının Süper Lig'in genel yayın haklarının iki katı oluğunu vurgulayan Orman, "Cenk Tosun transferinde olduğu gibi, daha fazla oyuncumuzu yurt dışına gönderme şansına da sahip olacağız. Gelirlerde artış sağlanacak. Bunların hepsi izlenirlikle alakalı. İngiltere Premier Lig'in sadece yurt dışı yayın hakları, bizim genel yayın haklarımızın iki katından fazla. Süper Lig'in uluslararası izlenebilirliği büyük önem arz etmekte. Biz sponsorluklarda Türkiye ekonomisiyle birlikte hareket ediyoruz ama üst seviye liglerde böyle değil. Özellikle İngiltere Premier Lig'de sponsorların çoğu dünya markası olabilmek için bu yatırımı yapıyorlar" şeklinde konuştu.
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Teklif edene bak, sen maca ciksana once bi? Sen niye teklif ediyorsun hem maca cikma seneye de zaten katilamicaksiniz ceza olcak sen niye fikir soyluyon madkap fiko?Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Dünya da bunu kim yaptı da sen de yapacaksın.Bence saçma bir fikir.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bu sene ne kupası almayı düşünüyor bu adam bu sene kupa yerine piknik tüpü alırsınız.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Sen bu takimin yonetimine geldigin gunden beri sacma salak islerin pesindesin haaa iki yil arka arkaya sampiyon olmaniz ayri ama benim gozumde sempatinizi kaybettiniz aklima senin bu kupa finalleri disarda oynayalim deyince chp izmir milletvekili geldi bizi abye alsinlar TURKIYEden ayirsinlar demisti keske seytan isidir ama suleyman seba on numara bir yoneticiydi yazik cirkef bir takim ve yahudi bir takima donmussun arti kuluplerin ne dusundugune bakmadan yok serbest kalma bedeli su veririz aliriz sen bu zihniyetle sampiyon olsan bile benim gozumde kume dusmussun her derbi kavga savas futbolu ne hala getirdiniz yazikCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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fiko bir sus istersen konuştukça batıyorsun. . stadı da sen yapmıştın değil mi taki sayın cumhurbaşkanı parasını biz yolladık deyene kadar. . . :)Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır