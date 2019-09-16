Fikret orman'dan nihat özdemir'e ziyaret

16.09.2019 20:32

Kaynak: DHA

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i Riva'da ziyaret etti.TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Erhan Kamışlı, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez ve genel sekreter Kadir Kardaş ile Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk yer aldı.Ziyarette kulüplerin gündemindeki mali konularla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.