Fikret Orman'dan Ahmet Ağaoğlu'na Burak Yılmaz Talebi: Bize Verin

Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman'ın, Trabzonspor'un patronuna böyle çağrıda bulunduğu ortaya çıktı. Burak'ın da teklife sıcak baktığı bildirildi.

Cenk Tosun'u devre arasında Everton'a satttıktan sonra forvet konusunda büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ın transferi için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

ŞENOL GÜNEŞ ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

Alvaro Negredo ve Vagner Love'dan beklediği katkıyı alamayan Siyah-Beyazlılar'da Başkan Fikret Orman'ın Teknik Direktör Şenol Güneş'in "Onu istiyorum" dediği Burak Yılmaz için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu ile bir görüşme yapıp, "Burak'ı bize ver" dediği belirlendi.

Bordo-Mavililer'in 3.5 milyon euro bonservis bedeli ve Burak'ın 3 milyon euroluk alacaklarından vazgeçmesi karşılığında yıllık yaklaşık 4 milyon euroya imza attırdığı 32 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon için yüksek maliyeti nedeniyle gözden çıkardığı ileri sürülmüştü. Bordo-Mavili forvetin, transfere sıcak baktığı belirtilirken, Beşiktaş'ın da Kral'a Trabzonspor'da kazandığı rakamı ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.