Fikret Orman: Çok İyi Bir Hoca Ama Mali Konular Şenol Güneş'in İşi Değil

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2018 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu'nda ikinci konuşmasını yaparak, üyelerin eleştiri ve görüşlerine cevap verdi.

Transferde sorumlunun kendileri olduğuna dikkat çeken Fikret Orman, "Oyuncuların kontratları kulüple ama hocaya sormadan transfer olabilir mi? Futbolda karar mercii Beşiktaş'tır. Hocayla konuşmadan bir transfer asla olmaz. Beşiktaş'ı yönetim kurulu yönetiyor.

"ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİM KURULUNUN ÜZERİNDE BİR İSİM DEĞİL"

Şenol Güneş, yönetim kurulunun üstünde bir isim değil. Sorumlulukları bize karşı olan bir isim. Bazı şeyleri fazla abartıyoruz, bazılarını da fazla yeriyoruz. Beşiktaş ilk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadı. Çok iyi bir hoca ama mali konular Güneş'in işi değil" diye konuştu.

"FENERBAHÇE İLE HİÇBİR PROBLEMİMİZ YOK"

Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olmasının ardından futbola yeni bir üslup geldiğini ifade eden Orman, "Türk futboluna yeni bir üslup geldiği için, bir masanın etrafında oturduğumuz için çok mutluyum. Bizim Fenerbahçe ile hiçbir problemimiz yok. Geldiğimiz günden bu yana Fenerbahçe'yle kavga ediyoruz. Geçen sene Galatasaray şampiyon oldu.

"TARİH, BİZİM YAPTIKLARIMIZ VE İNSANLAR ÜZERİNDE BIRAKTIĞIMIZ İZLENİMLERLE ANILACAKTIR"

Biz bu kavgayı yapacak olsak Galatasaray'la yaparız. Ama çıkıp da bir kulübün başkanı, Beşiktaş ile ilgili konuşursa, biz de susacak değiliz. Gidenin arkasından konuşmayalım, neyse. Tarih, bizim yaptıklarımız ve insanların üzerinde bıraktığımız izlenimlerle anılacaktır." ifadelerini kullandı.