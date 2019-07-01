Fikret Orman: "Bu şartlarda Avrupa'da daha da geriye düşeceğiz"

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Mevcut ekonomik şartların, ülke futbolunu geriye götüreceğini söyleyen Orman, yayıncı kuruluşla yapılacak olan görüşmeyle ilgili olarak da "Aynı gemideyiz. Herhangi bir sorun çıkacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği'nin Maslak'ta bulunan merkezinde yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ardından Başkan Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşla yarın TFF'nin de katılacağı bir toplantı yapacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan Fikret Orman, "Bugün onun istişaresini yaptık. Yarın da Kulüpler Birliği yetkilileri olarak ben, Adil Gevrek, Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Mehmet Sepil'le birlikte o toplantıya katılacağız" dedi. Lisans talimatıyla ilgili olarak sözlerini sürdüren Orman, "Kulüpler Birliği olarak, biz başkan olarak 1 sene önce göreve geldiğimizde ilk olarak bu konuyla ilgili çalışmalarda bulunduk. Kulüp temsilcilerinden oluşturduğumuz heyetle kulüp lisans talimatnamesini biz yazdık, bütün kulüplere de gönderdik. Geldiğimiz son noktada bütün kulüplerin endişelerini de ele alarak federasyona ilettik. UEFA; Fenerbahçe ve Trabzonspor'un disiplin kuruluna sevk edilmesindeki süreçte, TFF'nin lisanslamasını bekliyordu. Yani bir anlamda FFP'nin Türkiye'deki uyarlamasının katı şekilde yapılmasını bekliyordu. Biz de bu çalışmalara yaklaşık 1,5 sene çalıştık. Bütün verilerimizi gönderdik. Almış oldukları verilerle beraber federasyon kendi içinde toplandı ve kulüp lisans talimatını açıkladı. Bütün kulüpler aynı fikirde olmayabilir ama kulüplerin endişelerini de federasyona gönderdik, federasyon da ona göre bir karar verdi ve talimatı yayınladı" açıklamasında bulundu.

"Türkiye bu şartlarda daha da geriye düşecek"

Yayıncı kuruluşla yapılacak olan görüşmelerle ilgili konuşan Fikret Orman, "Yasal yetkilere bakınca Türkiye'de bunun tanımlanmış kurumu TFF. Dünyada ise bu, Kulüpler Birliği gibi kurumlar tarafından yapılıyor ama Türkiye'deki yasal tanımlama TFF üzerinden gidiyor. Nihat başkan ve ekibi de çok arzulular, çok çalışıyorlar. Zor bir göreve geldiler. Gelir gelmez kulüp lisans talimatı, yayıncı kuruluşla olan problem gibi sıkıntıları vardı. Bugün de konuştuk, beraber komisyonlar kuracağız. Futbolun marka değerini yukarı çıkarma zorunluluğumuz var. Bunu yapmadığımız takdirde Türkiye, Avrupa'nın 6. büyük futbol ekonomisiyken, 2022-2023'te çok daha gerilere düşecek. 82 milyonun yaşadığı ülkede altyapıyla alakalı işler ve marka değeri ile alakalı yapılması gerekenler, hakem hataları, disiplin ve tahkim kurullarının verdiği kararlar futbolun marka değeri için önemli konular. Onun için beraber çalışacağımız komisyonlar kuracağız. Ortada yapılmış bir ihale var. İhalenin şartları, teminatları, süreleri belirlenmiş vaziyette. Kabul edilmesi gereken bir gerçek var, bizim giderlerimizin büyük çoğunluğu döviz kurunda. Gelirler ise yayın ihalesinin yarısı döviz, yarısı lira üzerinden. Ama 3 sene evvel stadımızı açtığımızdaki stat gelirlerimiz dolar bazında çok geri düşmüş durumda. Çünkü gelirlerimizi döviz bazında artırabilmiş değiliz. Kulüplerin finansal durumları ortada. Yeniden yapılandırma kamuoyuna izah edilemedi. O süreç kötü yönetildi. Sanki kulüplere para aktarılıyormuş gibi algılandı. Böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'de finansal bir kriz var. Bankalar, yapmış olduğu bütün işlerde mevcut müşterileriyle yapılandırma yapıyor. Bu bir tek futbolla alakalı bir şey değil. Türkiye'nin büyük grupları da bankalarla oturup borçlarını yapılandırıyorlar. Burada kulüplere yönetim kurulu atanacak gibi bir durum yok. Kulüplerin finansal durumunu düzeltecek, disipline alacak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu hem kulüp lisansıyla alakalı hem de bankalarla yapılacak yapılandırmayla alakalı. Bu kimsenin bir taviz verdiği bir konu değil. Futbol, insanları mutlu eden önemli bir endüstri. Devletimiz de bankalar da bu işe bu gözle bakıyorlar. Türkiye'de finansal bir kriz var. Yayıncı kuruluşun bununla alakalı sıkıntıları vardır, kulüplerimizin de durumları bu. Yayıncı kuruluşun yöneticileri bizim dostlarımız. Onların da haklı oldukları noktalar var. Bunu sadece ücret olarak görmemek lazım. Hep beraber oturacağız, karşılıklı edinimlerimizi ve sorumluluklarımızı, karşılıklı menfaatlerimizi koruyacak şekilde konuşacağız. Bunlar ticaretin içindeki olaylar. Bunlar başta kulüpleri, federasyonu ve yayıncı kuruluşu alakalı eden şeyler" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz aynı gemideyiz"

Yayıncı kuruluşla anlaşılmaması durumunda B planları olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Fikret Orman, "B planlık bir durum yok. Biz aynı gemide yola çıktık. O gemiyle öbür limana gideceğiz. O liman da 2022'de. O geminin birlikte yola çıktık. Denizin ortasındayken başka gemiye bakmak, ne bizim açımızdan ne de onlar açısından doğru değil. Biz o gözle bakıyoruz, yayıncı kuruluşun da o gözle baktığına inanıyorum" dedi. Türkiye Bankalar Birliği'nin kulüplerin borçlarını yapılandırmasının yanı sıra, kulüplere bankalar tarafından yetkili atanacağı iddiasıyla ilgili konuşan Orman, "Ne öyle bir talep var ne de bir görüşme. Futbol çok popüler bir oyun olduğu için konular farklı noktalara getirilebiliyor. Yaklaşık 6 aydır bu konuyu kamuoyuna izah edemedik. Demek ki bizde de hata var. Sanki kulüpleri kurtarma projesi olarak ifade edildi. Ülkede bir sıkıntı var. Bütün bankalar yeniden yapılandırma yapıyorlar. Bunu bireysel olarak da yapıyorlar. Kredi kartını ödeyemeyenlere bir şeyler yapıyorlar, devletimiz vergi ödemelerine karşılık bir şey yapıyor. Çiftçimize karşı, Türkiye'nin en büyük gururu olan gruplara karşı bir şeyler yapılıyor. Şu anki süreç böyle bir süreç. Futbol da uzayda oynanan bir şey değil bu ülkede oynanıyor. Kurlardaki artış bizi zora soktu, kulüplerin daralması lazım. Transfer sezonu da eskisi geçmiyor. Herkes temkinli hareket etmek zorunda. Böyle de geçecek gibi gözüküyor. Önümüz netleşince herkesin anlayacağı bir resim ortaya çıkar" dedi.

Son olarak Galatasaray'a transfer olan Babel'le ilgili soruyu yanıtlayan Orman, "Babel'in bizimle olan sözleşmesi bitmişti. Hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA