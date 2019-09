Fikret orman: beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum (geniş haber)

24.09.2019 12:51

"Çok zor günlerden geldik"

"Biz enteresan bir camiayız"

"Ne yaptıysam beşiktaş için yaptım"

"Beşiktaş'tan hiçbir menfaatim olmadı"

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL, - Fikret Orman, "Ben bu işe girdiğimde Beşiktaş aşkı için girdim. İyi bir hizmet verdiğimi düşünüyorum vicdanen. Yarın olağanüstü toplanacağız ve büyük ihtimalle Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonrasını artık divan mı götürecek seçime kadar ya da biz olağanüstü karar alıp devam edeceğiz, onu divan başkanıyla konuşacağım" dedi.

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı isim sponsoru Sompo Sigorta ile sözleşmesini 1 yıl uzattı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreninde konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, önemli açıklamalarda bulundu. Orman, yaptığı açıklamada, Beşiktaş'taki sürecini tamamladığını ve yarın olağanüstü toplantı yapacaklarını ifade etti.

Beşiktaş'ta kendi dönemi hakkında açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "Beşiktaş'ı ileri götürecek bir zihin ve yapılanmanın olmadığı inancı vardı camiada ve bu yüzden ben Beşiktaş'a başkan oldum. Ben başkan olduğum süreç itibarıyla da kimsenin kaldıraç noktası olmadım. Tribünlerde bir yere gelmedim. Kimsenin özel desteğiyle bir hareket de yapmadım. Tüm desteğimi Beşiktaş taraftarından ve camiasından aldım. Büyük bir enerji yaratmaya çalıştım. İlk geldiğimizde yaptığımız kamuoyu araştırmalarında Beşiktaş taraftarının kamuoyu oranı yaklaşık yüzde 16.5 civarındaydı. Biz de kollarımızı sıvayarak işlere başladık. Beşiktaş'ta somut olduğumuz yaptığımız şey stat olarak görülürken ben her şeyden önce moral olarak toparladığımızı ve marka olarak yatırımlar yaptık. İlk 'feda' senesinde başladık ve çok zor bir seneydi. O süreç içerisinde bütün başkanlık sürecimde kimseden yardım istemedim. Hiçbir kampanyalar düzenlemedim. Bütün bunları Beşiktaş'ın kendi dinamiklerine harekete geçirmeye çalışarak yaptım. İlk feda senesinde kapalı tribün bomboştu. Biz aynı fiyatla çıkmamıza rağmen taraftar desteği de yoktu. Sonra o stadı 1 sene içerisinde bütün izinlerini aldık ve Cumhurbaşkanımızdan da büyük destek aldık. İnönü Stadı'nı yıktık ve stadın inşa sürecinde de hayatımı burada geçirdim" diye konuştu.

"ÇOK ZOR GÜNLERDEN GELDİK"

"Bu süreç içerisine çok zor günlerde geldik" diyen başkan Orman, "Gezi olaylarının tam göbeğindeydi stadımız. Buradan kepçeyi çaldılar, onlar bile olay oldu. Bir tarafta camiamızın tam merkezinde olduğu için bu işi yönetmek hem siyaset hem de taraftar açısından çok zor bir süreçti. Hamdolsun o izin süreçleri içerisindeydi ve gayet güzel yönettik bu süreci. Stadı yaptık, 2 sene Avrupa'ya gidemedik, bütün maçlarımızı deplasmanda oynadık. Beşiktaş'ın bir geliri yoktu. Hem 330 milyon dolar faizli bir giderimiz var, gelirimiz yoktu. Bütün bu süreçleri beraber yaşadık. Stadımızı bitirdik. Statla beraberde bütün maçları kendi evimizde oynamadan bir şampiyonluk aldık. Bu sürede de futbol takımımıza yatırımlar yaptık. Demba Ba, Mario Gomez gibi yıldız oyuncular geldi gelirimiz ve stadımız olmamasına rağmen. Bu şekilde Beşiktaş taraftarını bir araya getirmeye çalıştık. Başkanlık sürecimde Türkiye'nin her tarafını gezdim. Bazı gün bin, bazı gün 2 bin kişiyle beraber fotoğraflar çektirdik. Geçen gün Antakya'daydık. Çorum, Van, Kars, Uşak gibi birçok yere gittim. Bunları Beşiktaşlıları bir araya getirebilmek için yaptım" şeklinde konuştu.

"BİZ ENTERESAN BİR CAMİAYIZ"

"Bu sürede marka değerine de birçok yatırım yaptık" diyen başkan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar kendilerinden oluyor da dediler. Süreç içerisinde gördük ki rakiplerimiz bir araya gelip bizle mücadele etmeye başladılar. Biz enteresan bir camiayız. Bu süreç içerisinde biz de kenetlenmektense pusu ve içten şeylerle çok fazla şeylerle uğraştık Beşiktaş camiasının böyle bir özelliği var. Burayı sadece bir stat olarak görmeyin, bu stadın ofislerini hepiniz gördünüz. Müzesini dünyanın en güzel müzelerinden birin yaptık. 100 binden fazla kişi şu ana kadar ziyaret etmiş durumda. Bu statta oynadığımız süre içerisinde 15 Temmuz'u yaşadık, buraya helikopter indi ve onu da ben indirdim diye dedikodumu yaptılar maalesef. Birçok olay yaşadık. Restoranlarımızı, oyun merkezlerimizi yaptık. Beşiktaş TV'yi müthiş bir yer yaptık. Sadece bunlarla da kalmadık. Hep büyüklerime sahip çıktım."

Hiçbir sosyal tesislerinin olmadığını hatırlatan Fikret Orman, "Pendik'teki tesisler rezil bir haldeydi onu her şeyiyle yeniden yaptık. Beşiktaşlıların gidebileceği bir kamp tesisi ve sosyal tesisler olsun diye uğraştık. Dün de bir imza attık Bağdat Caddesi'nin orada bir yerimiz yoktu ve sahilde hem kürek takımımızın sosyal tesislerini Anadolu Yakası'nda oturacak kişilerin kullanacağı bir yer olacak. Biz hep iç dinamiklerle uğraşmak zorunda kaldık maalesef bu kısır çekişmeler kulübün yönetiminde hep farklı şekilde oldu sosyal medyadan insanları örgütlemek ve bunlarla muhatap olmak nisanları kıran bir şey. Ben ve arkadaşlarım bu kadar emek verirken bunlarla muhatap olmak çok yorucu" dedi.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Yaklaşık 1 sene evvel şampiyon olduktan sonra ve ligi 4'üncü bitirdikten sonra bunların başladığına değinen başkan Orman, bunun bir pusu kültürü olduğunu ve kulübü yönetirken, Gezi olayları ve 15 Temmuz sürecini de hep iyi yönettiklerini söyledi. "Olaylı Fenerbahçe maçından sonra 'Yeniden sahaya çıkmayalım, gerekirse 10 yıl şampiyon olmayalım' diyenler, 2 şampiyonluğun ardından 4'üncü olduğumuzda bizi eleştiriyorlar" diyen Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de süreçte bu pusu kültüründe yavaş yavaş bu iş başka bir noktaya gidiyordu. Ben Ankara'da İstanbul'da birçok toplantılar yaptım. 'Yapmayın Beşiktaş'a sahip çıkalım' dedim. Biz bir görev içerisinde buradayız. Bizim değiştirdiğimiz bir 3 dönem kuralı var. Beşiktaş'a sahip çıkalım dedik ama son süreçlerde hep bir negatiflik ve mutsuzluk var. İnsanlarda mutsuzluk görüyorum. Grup kuruyorlar telefonlarıma küfürler geliyor. Sosyal medya üzerinden bana ve aileme çocuklarımı küfürlü paylaşımlar yapılıyor. Bizim pırıl pırıl profesyoneller var. Onların şanslarını kulüp içerisindeki yöneticilerimizi ve ailelerimizi bu süreci yaparken hep Beşiktaş'a fayda olsun diye yaptık. Kimse ile kavga etmedik ettiklerimle de Beşiktaş menfaatlerinde dolayı ettim. Yanlı olanlara yanlı olduklarını göstermeye çalıştım. Bu kadar kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Başta da söyledim ben tüm bu işleri Beşiktaş sevgisi için yaptım. Artık bu süreçten sonra da ben bu işi neden yapıyorum diye kendime sormaya çalıştım, kendimi motive etmeye çalıştım. Son seçime gelene kadar da alay olayım mı diye düşünüyordum. Yine dezenformasyonlar başladı. Yine bu bankalardan yapılan anlaşmayı ben olmasaydım yapılması çok zordu. Hem Kulüpler Birliği başkanı ve hem de Beşiktaş başkanı olarak. Hoca ile ayrılmıştık yeni bir hocayla anlaşmamız gerekiyordu. Radikal karalar almamız gerekiyordu hiç çekinmeden yaptık ama camia bütünlüğünü engelleyemedim. Görüyorum ki mücadele etmemden daha fazla enerjim buna yetmiyor. Bu sakın yorgunluk gibi gözükmesin. Kırgın ve üzgünüm. Yüzde 10 oranla taraftar sayımızı arttırdık. Japonya, Çin, Katar gibi yerlere gittik marka değerimizi arttırmak için. Ne kötülük yaptım diye kendime soruyorum. Kimseye bir kötülük yapmadım. Beşiktaşlı olanlarla alakalı hırslarının olması normal karşılıyorum ama Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bir şey beklemek çok doğru gelmedi. Maçlara gidiyorum maçlar da 'Fikret gol gol gol' diye bağırılıyor. İnsanlarla bir araya geliyorum. Orada internet üzerinden gencecik çocukları örgütlüyorlar. 10 kişi bağırtıyorlar, sosyal medya üstünde yayınlıyorlar. Nereye gitsem bunlarla karşılaşmaya başladım. Demek ki bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Çok önemli, düzgün ve iyi bir hoca ve takımımız var. Şu anki negatif hava benim üzerimden gidiyor. Ben bu işe girdiğimde Beşiktaş aşkı için girdim. İyi bir hizmet verdiğimi düşünüyorum vicdanen. Yarın olağanüstü toplanacağız ve büyük ihtimalle Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonrasını artık divan mı götürecek seçime kadar ya da biz olağanüstü karar alıp devam edeceğiz, onu divan başkanıyla konuşacağım. Biz aşk için yapıyoruz bunu arkadaşlarımızla. Bizim küfür hak etmediğimizi düşünüyorum. Hayatım Beşiktaş içinde geçti. Beşiktaş için kavga ettim. Bana küfür edenler daha doğmamışken, ben içinden geldim. Taraftar Beşiktaş'ın sahibindir, doğrudur. Beşiktaş'ın yeni bir enerjiye ihtiyacı var."

"NE YAPTIYSAM BEŞİKTAŞ İÇİN YAPTIM"

"Ne yaptıysam Beşiktaş için yaptım" diyen Fikret Orman, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Helal olsun. Elimizden geldiğince Beşiktaşımıza hizmet ettik. Niyetimi çok net anlattım. Şu andaki süreç benim mevcudiyetim sanki Beşiktaş'ın önünde bir engelmiş gibi. Benim işimle ilgili Beşiktaş'tan hiçbir menfaatim olmadı. Sadece ve sadece vermeye geldim. Bu yapılan şeylerden de hiç mutlu olmadım. Birçok gazeteci arkadaşımız var bizimle ilgili yazı yazın, bizi destekleyin gibi bir talebim olmadı sadece işimi yaptım. Hatalarımız olmuştur ama artılarıma batığım zaman kendi vicdanımızla iyi bir şeyler yaptığımıza inanıyorum. Buna tarih karar verecektir."

Kaynak: DHA