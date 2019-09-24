Fikret Orman: "Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım"
- Fikret Orman: "Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım"İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yarın yönetim kurulunu toplayarak Beşiktaş'ın yeni yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.
24.09.2019 13:09
- Fikret Orman: "Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım"
İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yarın yönetim kurulunu toplayarak Beşiktaş'ın yeni yol haritasını belirleyeceklerini söyledi. Orman, "Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım" dedi.
Kaynak: İHA