Fikret Orman: Bağıranlara değil, suskun kalanlara daha çok kırgınım

"Seçilen başkana elimden geldiğince destek veririm"

"En mutlu olduğum an, bu stadı açtığım andır"

Ahmet Nur Çebi benim ağabeyim""İkimiz de Beşiktaş için mücadele ettik""Yaşananları hak etmediğimi düşündüm""Kimse kimsenin devamı değil. Burası padişahlık değil"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kadın basketbol takımının TRC İnşaat ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladığı törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Seçim sürecine ilişkin gelen sorulara yanıt veren Orman, "Yoğun bir gündem var. 4 aday var. Beşiktaş'a hayırlı, uğurlu olsun. Umarım projelerin konuşulduğu bir süreç olur. Beşiktaş camiası büyük bir camia gibi gözükse de dar bir camiadır. Herkes yüz yüze bakacak. Adayların birbirlerine kırıcı sözler söylememesini temenni ederim" dedi.Kendi yönetiminin yaptıklarını sürecin geçmesinin ardından değerlendirileceğini belirten Orman, "Polemik yaratmak istemem. Doğru da bulmuyorum. Adaylar kendi içlerinde programlarını yapacak. Beşiktaş Genel Kurulu'na ve taraftarlara kendilerini ifade edecekler. Ahmet Nur Çebi benim ağabeyim. 6.5 sene birlikte görev yaptık. Önemli işlere imza attık. Bu aile işi. Bazı zaman öyle, bazı zaman böyle olur. Bizim bulunduğumuz dönemde tek amaç Beşiktaş'a hizmet etmektir. Bir şeye çok dikkat ettim. Her konuyu istişare ettim. Fikirlerini almışımdır. Son günlere kadar da öyledir. İyi şeyleri ben yaptım diye sahiplenir, başka şeyler olursa başkana refere edilir. Benim olduğum dönemi süreç geçtikten sonra tarih değerlendirecektir. Benle ilgili bir şey olursa ben de cevap veririm" şeklinde konuştu."İKİMİZ DE BEŞİKTAŞ İÇİN MÜCADELE ETTİK"Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi ile birlikte çok mücadele ettiklerini ifade eden Fikret Orman, "Şenol Güneş ile ben anlaştım. Benim irademdi. Benim irademle Beşiktaş'ta hocalık yaptı. Beşiktaş'ın bir yönetim kurulu var, herkes istediğini söyler. Ancak kararlar son olarak başkan tarafından verilir. Çok bir şey söylemeyeyim. 6.5 sene çalıştık. Çok önemli krizlerde birlikte mücadele ettik. İkimizde Beşiktaş için mücadele ettik. Umarım önümüzdeki süreç onlar açısından iyi olur" diye konuştu."YAŞANANLARI HAK ETMEDİĞİMİ DÜŞÜNDÜM"Yaşadığı kırgınlıkları daha önce anlattığını söyleyen Orman, "Benim kırgınlıklarımı bırakırken anlattım. Hiçbir zaman yorgun değildim. Sadece yaşananları hak etmediğimi düşündüm. 1 senelik bir süreç. Camianın kanaat önderlerini her yerde topladım, yönetime sahip çıkmaları gerektiğini söyledim. Böyle bir destek görmediğim için bıraktım" dedi."BEŞİKTAŞ'IN EN KÖTÜ GÜNÜNDE İŞE BAŞLADIK"Başkan adaylarından Serdal Adalı'nın kendi yönetiminin devamı olup olmadığıyla ilgili de konuşan Orman şunları söyledi: "Kimse kimsenin devamı değil. Burası padişahlık değil. Ben de padişah değilim. Burası Beşiktaş kulübü, herkesin oyu var. Herkes bundan sonraki süreçte hizmet için mücadele edecektir. Mali durumlar konuşuluyor. Ben geldiğim gün 'Şimdi değilse ne zaman' sözüyle gelmiştim. Geldiğimiz günden beri para arıyoruz. 2 tane ikinci başkanım var. Serdal Bey de, Ahmet Bey de bunların şahididir. Biz hep mücadele ettik. Ben nasıl çözdüysem, onlar da öyle uğraşacaklardır. Aday olmaları bunu yapabileceklerini düşündüklerini gösterir. Aynı mücadeleyi vereceklerdir. Biz Beşiktaş'ın en kötü gününde işe başladık. En büyük yatırımlarını yapan yönetim olduk.""EN MUTLU OLDUĞUM AN BU STADI AÇTIĞIM ANDI"Başkanlığı süresinde en mutlu olduğu anın siyah beyazlı ekibin stadını açtığı gün olduğunu söyleyen Orman, "Ben Beşiktaş'a geldiğimde 10 yaşındaydım. İlk olarak taraftar olarak başladım. Sporculuğumu, yöneticiliğimi yaptım. Süleyman Seba'nın asistanlığını yaptım. En mutlu olduğum an bu stadı açtığım andı. Şampiyonluğun ertesi gününde büyük sorunlarla uğraştım. Gün yüzü görmedim. Bundan sonraki süreç ne getirir bilmiyorum. Ben Beşiktaş'ta yapacağımı yaptım. Gelecek nesillere bırakmak lazım. Ömrümüm 12 yılını Beşiktaş'a harcadım. Şimdi arkadaşlarıma, aileme zaman ayırmak istiyorum. Maçları normal bir insan gibi seyredemiyorum. Oralara geri dönüp moral depolamam lazım. Zorluklarla geldim, 3'te 4'te uyanıp bugünü nasıl döndüreceğim, ödemeleri nasıl ödeyeceğim diye günlerimiz geçti. İnşallah kıymeti anlaşılır" ifadelerini kullandı."SEÇİLECEK BAŞKANI ELİMDEN GELDİĞİNCE DESTEKLERİM"Yeni seçilecek başkanı elinden geldiğine destekleyeceğini belirten Orman, "Bir yıldır devam ediyor bu. Mayıs ayında da aday olmamayı düşündüm açıkçası. Yapılandırması var. Finansal olarak yapılması lazım. Yapılan iftiralar son dönemim olduğu için kesilir diye umdum. Bundan sonra aday değilim. Bu kuralı biz getirdik. Bundan sonraki dönemde de devam etmeyeceğimi, net olarak ifade ettim. Amacım şuydu; insanların ilgilerini benle uğraşmak yerine, birlikte olarak Beşiktaş'a sahip çıkmalarını umut ettik. Bizde düello kültürü yoktur, pusu kültürü vardır. Seçimin ertesi gününde, geziler organizasyonlar yapılıyordu. Seçim bittiği gün seçim süreci başlattılar. Zamanlaması da doğru değildi. Takımın aldığı sonuçlar buna müsait değildi. Seçilecek başkanı elimden geldiğince desteklerim. Haksızlık yapılırsa susmam. Çıkar cevaplarını veririm. İşler doğru giderken, yanlış giderken kanaat önderlerinin çıkıp konuşması lazımdı. Ben gerekli müdahaleleri yerine getiririm" şeklinde konuştu."İYİ BİR KADROMUZ VAR"Ligin henüz başında olduklarını ve henüz ligden kimsenin kopmadığını söyleyen Orman, "Ligin çok başındayız. Başarılı bir hocamız var. Burada hocalık yapmak zor. Benim üstümde oluşmuş negatiflikten onu da yönetmek zor. Şimdi hafta sonunda Ankaragücü maçımız var. Sonrasında Galatasaray gelecek. Bu maçları aldığımız zaman farklı bir noktaya gelir. Ligde kimse kopuk değil. İyi bir kadromuz var. Yeterki camia birlikteliği sağlanabilsin. Bundan sonraki başkana gerekli desteği vereceğim" dedi.Şu anda söyleyeceği şeylerin farklı noktalara çekilebileceğini belirten Orman şöyle konuştu: "Şu anda seçim sürecinde söyleyeceğim şeyler farklı noktalara gider. Kullandığım telefonları kullanmıyorum. Beni malzeme yaparlar diye. Süreç geçtikten sonra oturur konuşuruz.""AHMET AĞABEYİN MALİ KONULARDA BÜYÜK DESTEKLERİ OLMUŞTUR"Başkan adayı olan 4 isimle ilgili de konuşan Orman, "Asla negatif bir şey söylemem. İsmail Ünal asbaşkanken, genel sekreterdi. Önemli hizmetleri olmuştur. Hep uyumlu çalıştık. Stadın yapılmasında da payı olmuştur. Bizim mahallenin çocuğudur. Serdal Adalı ile 2013'te rakip olduk. Sonra birlikte çalıştık. Onun için hep yüz yüze bakacağız, birbirimizi kırmayalım diyorum. 1 seneden beri de birlikte çalıştık. Arkamdan iş çeviren birisi değil. İnanılmaz güvenilir birisi. Onunla da mücadele ettik. Arkadan iş çevirme olaylarını o da görmüştü. Sonrasında da ben görüyorsun gel beraber mücadele edelim dedim, geldi. Ahmet ağabey ile beraber girdik bu işe. Mali konularda büyük destekleri olmuştur. Şimdi de Ahmet Ürkmezgil ilgileniyor burayla. Ben kimsenin işine karışmam. Ben bir tek para getirdim. Sponsor, kredi buldum" diye konuştu."BAĞIRANLARA DEĞİL, SUSKUN KALANLARA DAHA ÇOK KIRGINIM"Kendisi için bağıranlara değil suskun kalanlara daha çok kırgın olduğunu ifade eden Orman, "Süleyman (Seba) ağabey iyi ki bu dönemde başkan değildi. Sosyal medyada yazılanlar, küfürler, kurulan gruplardan edilen hakaretler. Kahrolurdu adam. Devir değişti artık. 2012'de benim başladığım devirle bugün bile bir değil. Her geçen gün daha da zorlaşıyor. Beşiktaş koltuğunu herkes önemsiyor ama insana verdiği manevi zararların da haddi hesabı yok. Stat yapılırken tabiri caizse ben buranın ameleliğini yaptım. 'Başkan tatile çıktı' diye haberler yapıldı. Ben buranın çalışanı değilim. Bu devirde, bu çağda bütün camialar için söylüyorum Fenerbahçe, Galatasaray da dahil çok zor bir şey. Başakşehir ile maç yapıyoruz kaptanımız penaltı atacak, 'Yönetim istifa, bilmem ne Burak' diye bağırıyorlar. Ben bağıranlara değil de, susanlara kırgınım. 200 kişi bağırıyor diyorlar geri kalan 39 bin 800 kişi ne yapıyor? Benden sonra gelen başkanların buna müsaade etmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

