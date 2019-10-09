Fikret Orman: "Aday olmayacağım"

09.10.2019 12:15

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, seçimli genel kurula ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "Aday olmayacağım" dedi.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olup olmayacağı konusunda birçok dedikodu dolaşan Fikret Orman, bugün yapılan toplantıda söylentilere noktayı koydu. Orman, daha önce statta yapılan bir toplantıda istifa kararı aldığını açıkladığını hatırlatarak, "Bundan 3 hafta evvel burada bir imza törenimiz vardı. O gün buradaki gazeteci sayısı bayağı azdı. O günkü gündemimizde böyle bir durum belli değildi. Bugün bayağı bir katılım var. Söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. İnternette vardır. Ne hissiyatta olduğumu ifade ettim. O günden bugüne kadar aldığım karar konusunda herhangi bir değişiklik yok. Çok net konuştum ve net olarak ifade ettim. İnsanlar benim düşüncelerimi merak ediyorlarsa internetten bunun cevabını bulabilirler" ifadelerini kullandı.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Aday olup olmadığı konusunda net bir cümle kurmadığı ve Fikret Orman'ın bu açıklamaları nedeniyle, listelerin teslim tarihine 1 gün kalmasına rağmen aday olmak isteyen isimlerin adaylıklarını açıklamadığı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Orman, "Benim ifadelerimi ben söylüyorum ama doymuyorlar, bir daha söylüyorum bir daha doymuyorlar. Bu her gün ifade edilecek bir şey değil. Ben kongre kararı aldım ve kongre gününe kadar da kulübü yönetiyoruz. Ben aday olmayacağım dedim. Bu dakikadan sonra kaldıraç noktası ben değilim. Bu soruları bana değil, bunun muhataplarına sormak lazım. Ben çok net anlattım, o günden bu yana da herhangi bir açıklamada bulunmadım" diyerek yapılacak olan genel kurulda aday olmayacağını ifade etti.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA