Fikret Orman açılışa katıldı

05.10.2019 17:06

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Mican'ın kızının dükkanının açılışına katıldı.

Nida Engin'in İstanbul'da açtığı organizasyon firmasının açılışında Fikret Orman'ın yanı sıra yöneticiler Hüseyin Mican, Melih Aydoğdu ve Serkan Yazıcıoğlu da yer aldı.

Açılış kurdelesini kesen Başkan Orman, Nida Engin'i tebrik ederek hayırlı işler diledi.

Kaynak: AA