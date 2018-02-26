Fikret Orman'a Sarılan Ali Koç, İlk Kez Fenerbahçe Taraftarını Kızdırdı
Fenerbahçeli taraftarlar, dün oynanan derbide Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a sarılan Ali Koç'un bu hareketini beğenmedi.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
BABASININ LOCASINDAN İZLEDİ
Fenerbahçe başkan adaylığını birkaç ay önce açıklayan Ali Koç da sarı-lacivertli takımı desteklemek üzere Vodafone Park'a geldi. Ali Koç'un maçı babası Rahmi Koç'un locasında izlediği kaydedildi.
FİKRET ORMAN'LA KOÇ BİR ARAYA GELDİ
Karşılaşma öncesinde stada giriş yapan Ali Koç'u Beşiktaş Başkanı Fikret Orman karşıladı. Orman ve Koç'un birbirlerine sarılmalarının ardından bir süre sohbet ettiği görüldü.
TARAFTARLARDAN TEPKİ
Öte yandan bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Fikret Orman ile samimi bir şekilde sohbet eden Ali Koç'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
YORUMLAR (70)
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Kavgayla bir yere varilmazCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Sakın sakın birtakım kendini bilmez mankafalar dolmuşa getirip başkan falan görmek istiyorlar bu boş insanlara uyup varolan huzurunu bozma.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ali Koç bizim için bitmiştir artık tek Başkan Aziz yıldırım.Cevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
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ali koç medeni adamın hali başka kavga gurultu nereye kadarCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Aziz başkan babamız , saraçoglu evimizCevap Yaz 5 16 Yayından Kaldır