Fikret Orman'a Büyük İlgi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Antalya'da Kartal Yuvası'nın açılışına katıldı. Açılışta Orman'a ilgi yoğundu.



Kepez ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde bulunan Kartal Yuvası'nın açılışına katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, açılış kurdelesini kesti. Başkan Orman, açılışın ardından mağazayı incelerken, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene, bazı yöneticilerle, çok sayıda taraftar katıldı. Başkan Fikret Orman'a taraftarlar büyük ilgi gösterirken, Orman taraftarların almış olduğu ürünleri imzaladı.



Açılışın ardından kısa bir açıklama yapan siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, mağazanın çok güzel olduğunu ve taraftarın ilgisinin olduğunu söyleyerek hayırlı olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.



"HER ŞEY İYİ OLACAK"



Takımın Antalya Belek'te kampta olduğunu belirten Orman, "Takım çok iyi, moraller yerinde, ikinci yarıya umutla başlıyoruz. Her şey iyi olacak. İnşallah bu sene de üst üste 3'üncü kez şampiyon olmak istiyoruz" dedi.



"İNŞALLAH DAHA İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ"



"Cenk'in transferinin ardından yeni bir oyuncu alacak mısınız?" sorusuna Başkan Fikret Orman, 'Bakacağız' şeklinde cevap verirken, mağaza ve ürünlerle ilgili soruya ise şu şekilde cevap verdi:



"Beşiktaş taraftarı harcadığı paranın doğru yere gittiğini gördüğünde daha da ilgi gösteriyor. Biz de ürün çeşitliliği ve Beşiktaşlılara kendilerini iyi hissettirecek ürünlerle her dakika destekliyoruz. Kartal Yuvası operasyonu yüzde bin 300 oranında büyümüş vaziyette. İnşallah daha iyi şeyler yapacağız. Herkes memnun bizde memnunuz."



