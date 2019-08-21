Fikirtepe'de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi

Fikirtepe'de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi

Fikirtepe'de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendiİSTANBUL - Fikirtepe'de metrobüs alt geçidini su bastı.

21.08.2019 15:13
Fikirtepe'de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi

Fikirtepe'de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Fikirtepe'de metrobüs alt geçidini su bastı. Su baskını meydana gelen alt geçit havadan görüntülendi.

Fikirtepe'deki metrobüs alt geçidini şiddetli yağış nedeniyle su bastı. Suyun bastığı alt geçit kullanıma kapanırken, Kadıköy Belediyesine bağlı ekipler suyu tahliye etmek için bölgede çalışmalarda bulundu.

Su baskını olan alt geçit drone ile havadan görüntülendi.

Fikirtepe'de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
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