Fikirtepe'de iki aile arasındaki kavgada ev yakıldı (1)
KADIKÖY Fikirtepe'de, iki aile birbirine girdi.
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