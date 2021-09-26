Fikirtepe'de evleri teslim edilmeyen mağdurlar: Bazılarımız köylerine taşındı

KADIKÖY Fikirtepe'de süren kentsel dönüşümde mağdur edildiklerini söyleyen bir grup basın açıklaması yaprak duruma tepki gösterdi.

Fikitepe'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat yapan bir firma iddiaya göre hak sahiplerine evlerini teslim etmedi. 2016'da başlayıp 2019'da evlerinin teslim edilmesi gerektiğini söyleyen bir grup ev sahibi mağdur edildiklerini söyleyerek yarım kalan inşaatın önünde bir araya geldi. Burada asın grup adına basın açıklamasını Orhan Kablan okudu.

"KİRALAR ÖDENMEDİ BAZILARI KÖYLERİNE GİTMEK ZORUNDA KALDI"

"EVLERİ ÇOCUKLARIMIZA TESLİM EDENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"