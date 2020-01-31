: Fikirtepe'de boşaltılan binalarda yaşamaya devam ediyorlar

31.01.2020 08:49 | Son Güncelleme: 31.01.2020 08:54

FİKİRTEPE'DE BOŞALTILAN BİNALARDA YAŞAMAYA DEVAM EDİYORLAR

Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİİSTANBUL, (DHA)

Kadıköy Fikirtepe'de 2012 yılında imzaları atılan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkılan evlerin sahipleri, projelerin başlamamasından şikayetçi. Firmaların vaatlerini yerine getirmediğini söyleyen ev sahiplerinin bir kısmı kirada kalıyor, bir kısmı ise kalacak yerleri olmadığı için köylerine yerleşti. Terk edilmiş binalar içine yabancı uyruklu kişilerin girmesi ve giderek artığı ileri sürülen olaylar nedeniyle mahalle sakinleri tepkili.

Fikirtepe'de 6 yıl önce müteahhitlik firmaları ile ev sahipleri arasında kentsel dönüşüm projesi için anlaşma yapıldı. Atılan imzalar sonrası başlayan inşaat çalışmalarıyla birlikte binlerce ev boşaltıldı, bazı evler ise yıkıldı. Ancak bazı projelerin hayata geçmemesi nedeniyle çok sayıda ev sahibi mağdur oldu. Kimi ev sahipleri ise hisselerini sattı. Kiralık evlere taşınan bazı ev sahipleri ise firmaların vaat ettikleri kira yardımlarını alamadıkları için kiralarını ödeyemez hale geldi, bazıları ise boşalttıkları harabe evlere tekrar yerleşmek zorunda kaldı. Bazı ev sahipleri ise boşalttıkları daireleri kiraya verdi. Bu daireleri kiracılar da başkalarına kiralayınca, evler pansiyona döndü. Terk edilmiş, harabe binalar içinde yaşayan yabancı uyruklu kişiler giderek arttığı ileri sürülen olaylar yüzünden mahalle sakinleri isyan etti.

MAĞDURLAR ÇÖZÜM İSTİYOR

Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm mağdurlarından, evi yıkıldığı için çadırda yaşayan Zeynep Düzgünoğlu, 7 aydır ben bu çadır kentteyim. Evlerimizi yıktılar ve bizi terk edip gittiler. Çok insan öldü. Çok insan köylerine yerleşti. Benim evim yok. Ben şurada çadırda yaşıyorum. Çünkü gidecek başka bir yerimiz yok. Biz demedik ki 'gelin evlerimizi yenileyin' bize ev verin. Benim yaşam hakkımı elimden aldılar. Benim barınma hakkımı elimden aldılar. Sadece beni değil, bütün Fikirtepe'yi böyle yaptılar. Ben atölyelerde çalışarak, 3 ayrı işte çalışarak bu evi yaptım. Benim tek katlı evim vardı, çok mutluydum, şimdi dilenciyim dilenci dedi.

Salih Bağırgan ise Fikirtepe'de ne sosyal yaşantı kaldı ne ahlaki yaşantı kaldı. Burada hiçbir sokakta hiç kimsenin can güvenliği yok. Bırakın bir bayanı, bir erkek olarak bile gecenin ilerleyen saatlerinde hava karardıktan sonra sokakta gezmenin hiçbir güvenliği yok. Cesareti yok insanların. Onun için buralara bir çözüm bulunmasını, emniyetimizden devletin ilgili kurumlarından rica ediyoruz. Gerçekten çok sıkıntılı buranın halkı diye konuştu.

Kentsel dönüşümün diğer bir mağduru Ahmet Göktürk ise Evlerimizi boşalttık. Biz burayı kiraya veremiyoruz, diye bir şey yok ama kiraya verdiğimiz kişiden 300 lira alıyorsak, kiracı bunu bir başkasına 500 liraya 1000 liraya kiraya veriyor. İçeride türlü türlü olaylar oluyor. Akşam saat 7'den sonra sokağa çıkamıyoruz. Ne biz, ne çocuklarımız. Bırakın yaya, arabayla bile zor geçiyoruz. Onun için yetkilerden çözüm bekliyoruz dedi.

POLİS YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentsel dönüşüm alanlarındaki boşaltılmış evler içinde kanunsuz bir şekilde oturan yabancı uyruklulara gece operasyon düzenledi. Polis, yapılan arama sonrası Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve burada çeşitli iş yerlerinde kaçak çalışan yabancıları gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler, yabancılar şubesine sevk edildi. Burada yapılacak işlemlerin ardından ülkelerine gönderilecek.

Kaynak: DHA

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