Fikirtepe'de bin 380 dairelik sitede yıllardır elektrik ve su sorunu yaşıyorlar
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Fikirtepe'de bin 380 dairelik sitede yıllardır elektrik ve su sorunu yaşıyorlar

Kadıköy Fikirtepe'de üç bloktan oluşan bin 380 dairenin olduğu sitede elektrik ve su sorunu yaşanıyor.

Fikirtepe'de bin 380 dairelik sitede yıllardır elektrik ve su sorunu yaşıyorlar
06.07.2020 23:50 | Son Güncelleme: 07.07.2020 00:04

Kadıköy Fikirtepe'de üç bloktan oluşan bin 380 dairenin olduğu sitede elektrik ve su sorunu yaşanıyor. Daire sakinleri bina yönetimini sorumlu tutarak, durumdan şikayetçi oldu.

Kadıköy, Fikirtepe'de üç yıl önce inşa edilen 24 katlı üç bloktan oluşan bin 380 daireli sitede elektrik kesintileri yaşanıyor. Bununla birlikte suyun da çamur gibi akması site sakinlerini isyan ettirdi. Ayda iki ya da üç kere elektrik kesintisinin yaşandığını vurgulayan site sakinleri bazı günler elektriğin on defa gidip geldiğinden şikayet ederek elektronik cihazlarının bozulduğunu iddia etti. Üç yıldır aynı sorunun yaşandığını vurgulayan site sakinleri, elektrik gittiğinde jeneratörlerin çalıştırıldığını ve bazı günler dört beş saat jeneratörlerin de dinlendirilme bahanesiyle kapatıldığını sitenin karanlığa mahkum edildiğini ifade etti.

"Devlet elektrik ve suyu kesmezken onlar bizde kesintiye gidiyor"

Siteye taşınalı üç ay olduğunu belirten Elif Batan, üç ay içerisinde birçok kez elektrik kesintisinin yaşandığını söyleyerek şunları ifade etti:

"Ödediğimiz aidatların karşılığı olarak ve pandemi döneminde devlet elektrik ve suyu kesmezken onlar bizde kesintiye gidiyor. Çünkü yapıcı firmanın daha önce borcu varmış onun tüm mağduriyetini site sakinleri olarak biz yaşıyoruz."

On aydır aynı sorunların yaşandığını ifade eden Emre Arslan ise, "Ben de on aydır burada yaşıyorum, ayda bir elektrikler gidip geliyor, sular gidip geliyor. Bunlar beyan edilmiyor edilse bile uzun saatler gidiyor. Ayda 500 lira bir artı bir daireye aidat ödüyoruz, onun dışında da elektrik faturaları ödeniyor. Bazılarının bu elektrik faturalarını ödemedi diye bu elektriklerin kesildiğini söylüyor ama diğerlerinin suçu ne? Bugün de gece birden sabah beşe kadar elektrikler kesilecekmiş. Gece saat 2'de yirmi dördüncü katta bir hasta olursa aşağıya inemeyecek. Kadıköy'de 2020 yılında elektrik yok, insanların buzdolabı, çamaşır makinesi bozuluyor. Biz bozuluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Elektrik kesintilerinden dolayı ev aletleri bozuldu"

Şikayetlerinde karşılarında muhatap bulamadıklarını söyleyen Tülay Özkan ise, "Ben de Fikirtepe'de oturuyorum. Daireler çok güzel diye geldik fakat yanıldığımızı düşünüyorum. Geldiğimizden beri sorunlar bitmedi. Kış için hazırlıklar yapmıştık dolapta bunlar bozuldu şikayetçiyiz, muhatap da bulamıyoruz" dedi.

Kutay Katar adlı site sakini de çamaşır makinesinin elektrik kesintilerinden dolayı bozulduğunu söyleyerek, "Dört beş gündür jeneratör çalışıyor, elektrik gidip geliyor bundan dolayı çamaşır makinem bozuldu. Benim gibi bir sürü ev aletleri bozulan kişiler var. Çaresiziz ve buna bir çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.

Site sakinleri şikayetçi olmak için polis ekiplerini çağırdı

Yıllardır çözülemeyen sorun için defalarca polis ekibi çağıran site sakinleri bir kez daha 155'i arayarak ihbarda bulundu. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede belirtilen adrese gelerek şikayetçi olan vatandaşlar ve site yönetimiyle görüşerek vatandaşların şikayetini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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