Fikirtepe'de 25 Katlı Binada Yangın
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHAFikirtepe'de 25 katlı bir İSTANBUL - FİKİRTEPE'DE 25 KATLI BİNADA YANGIN (1)binanın bodrum katında yangın çıktı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA
Fikirtepe'de 25 katlı bir İSTANBUL - FİKİRTEPE'DE 25 KATLI BİNADA YANGIN (1)binanın bodrum katında yangın çıktı. Duman yükselen binadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Görüntü Dökükmü:
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-Olay yerinden görüntüler
(Tür: İstanbul)
Kaynak: DHA