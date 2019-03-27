Fikirtepe'de 25 Katlı Binada Yangın

Fikirtepe'de 25 Katlı Binada Yangın

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHAFikirtepe'de 25 katlı bir İSTANBUL - FİKİRTEPE'DE 25 KATLI BİNADA YANGIN (1)binanın bodrum katında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

Fikirtepe'de 25 katlı bir İSTANBUL - FİKİRTEPE'DE 25 KATLI BİNADA YANGIN (1)binanın bodrum katında yangın çıktı. Duman yükselen binadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Görüntü Dökükmü:

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-Olay yerinden görüntüler

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA
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