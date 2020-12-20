Fiji'yi vuran Yasa kasırgasında ölü sayısı 4'e çıktı
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Fiji'yi vuran Yasa kasırgasında ölü sayısı 4'e çıktı

20.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:46
Fiji'yi vuran Yasa kasırgasında ölü sayısı 4'e çıktı

Pasifik Okyanusu'nda ada ülkesi Fiji'de Yasa kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Pasifik Okyanusu'nda ada ülkesi Fiji'de Yasa kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Fiji'nin en büyük ikinci adası Vanua Levu'yu vuran kasırgada 4 kişi yaşamını yitirirken bir kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Merkezi de ülke genelinde hala 7 bin 731 kişinin tahliye merkezlerinde olduğunu açıkladı.

Kasırga nedeniyle Fiji'de sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve ulusal afet durumu ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 11:47:29. #1.14#
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