Fiji'yi Sarai Kasırgası vurdu: 2 ölü

28.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:40

Fiji'yi vuran Sarai Kasırgası 2 kişinin ölümüne neden oldu.



Fiji'yi vuran Sarai Kasırgası, 2 kişinin ölümü ve 2 binden fazla kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Tropikal Sarai Kasırgası Fiji, şiddetli yağış ve fırtınayla etkisini göstermeye devam ediyor.



Ulusal Afet Yönetim Komitesi Başkanı Vasiti Soko, yerel saatle 08.00'de 18 yaşındaki bir öğrencinin Kadavu Adası'nda yüzdüğü sırada güçlü akıntı yüzünden boğulduğunu bildirirken, bir diğer kişinin ise Fiji'nin merkez adası Viti Levu'da akıntıya kapılıp sürüklendiğini söyledi. Yapılan son açıklamaya göre 2 bin 121 kişi tahliye merkezlerine sığındı.



Fiji Meteoroloji Servisi, kasırga hızının saatte 110 kilometre olduğunu bildirirken, ciddi sel ve fırtına yaşanmasını beklediklerini söyledi. Viti Levu ve Lau adalar grubu sakinlerini şiddetli rüzgarlar konusunda uyaran Meteoroloji Servisi, Kadavu ve Lau adalarına gerekli yardımı ulaştırmanın kasırganın merkezine olan mesafesi yüzünden zor olduğunu bildirdi.



Kasırga ağaçların devrilmesine ve sele neden olurken, yetkililer vatandaşları sel olan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Fiji hükümeti, kasırganın bilançosunu öğrenmek için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Fiji Havalimanı ve Fiji Havayolları ise uçak seferlerini pazar gününe kadar durdurduklarını açıkladı. - SUVA

Kaynak: İHA