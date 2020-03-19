Fiji’de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi Koronavirüs salgını dünya üzerinde her bölgeye yayılmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını dünya üzerinde her bölgeye yayılmaya devam ediyor. Haftalardır salgını bulaşmadığı Güney Pasifik ülkesi olan Fiji'de de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü açıklandı.