Fiji’de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgını dünya üzerinde her bölgeye yayılmaya devam ediyor.
19.03.2020 08:27 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:27
Koronavirüs salgını dünya üzerinde her bölgeye yayılmaya devam ediyor. Haftalardır salgını bulaşmadığı Güney Pasifik ülkesi olan Fiji'de de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü açıklandı.
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Kaynak: Dunya.com