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Fiji'de 6,1 büyüklüğünde deprem

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Fiji'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Fiji Adaları'nın güney açıklarındaki 6,1 büyüklüğündeki deprem, 581,8 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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