Fiji'de 6,1 büyüklüğünde deprem
KUALA Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adalarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KUALA Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adalarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malezya Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 06.28'de Fiji'nin doğu adalarında 6,1 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi.
Merkez üssü Laucala adasının 616 kilometre güneydoğusu olarak belirlenen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız