Fiji'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre deprem, Levuka şehrinin 231 kilometre doğusunda, yerel saatle 20.02'de yaşandı.

Depremin 557,52 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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