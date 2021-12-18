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Fiji'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Fiji'de 5,7 büyüklüğünde deprem
AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre deprem, Levuka şehrinin 231 kilometre doğusunda, yerel saatle 20.02'de yaşandı.

Depremin 557,52 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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