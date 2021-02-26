FIGHT Esports TikTok'a giriş yaptı

Güneydoğu Asya merkezli Fight Esports diğer bir adıyla Forest Interactive Gaming Habitat Team, TikTok Güneydoğu Asya ile anlaştı. Anlaşma süresi ise bir yıllık.

Anlaşmaya göre iki organizasyon TikTok Gaming Ground PH. adında bir etkinliği hayata geçirecek. Buna ek olarak da 27-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Valorant TikTokGGPH Creator Cup adında bir turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Turnuva resmi GGPH TikTok hesabından yayınlanacak. Ayrıca turnuvaya ait içerikler ve klipler de bu kanal üzerinden paylaşılacak.

TikTok Filipin Oyun Operasyonu Müdürü John Castro anlaşma hakkında şunları söyledi:

TikTok, yaratıcılığa ilham vermek ve Filipin halkını mutlu etmek adına fırsat kovalamaya devam edecek. Oyunların aktif olarak yer alması topluluk oluşturmak ve eğlenmek için pozitif bir kaynak olmaya devam ediyor. Bu yüzden eğitim ve karşılıklı pozitif etkileşim için oyun ekosisteminin büyümesinde görev almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Kaynak: Playerbros