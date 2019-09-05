Figen Yüksekdağ hakkındaki 301. madde davası

05.09.2019 16:12

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 2016 yılında Van'da yaptığı bir konuşmaya ilişkin, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatı Kenan Maçoğlu katıldı.

Duruşmada, cezaevinde bulunan Yüksekdağ'ın hakkında açılan başka bir davaya ilişkin savunmasını hazırladığını bildirerek, duruşmaya mazeret gönderdiği açıklandı.

Sanık avukatı Maçoğlu, atılı suçun tarihine ilişkin düzenlemelere göre davanın Van'da görülmesi gerektiğini savunarak, dosyanın Van'daki mahkemelere gönderilmesini talep etti.

Maçoğlu, buna ilişkin dilekçesini mahkemeye sundu.

Cumhuriyet savcısı talebi değerlendirmek üzere süre istedi.

Mahkeme, talep konusunda savcının görüşünü bildirmesi ve konunun mahkeme heyetince de incelenmesi için davayı erteledi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Yüksekdağ'ın 24 Eylül 2016'da Van'da, İnsan Hakları Derneği Şube Başkanlığının OHAL uygulamasının kaldırılmasına ilişkin bir etkinliği sırasında yaptığı konuşmada, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301'inci maddesinde düzenlenen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçunu işlediği kaydediliyor. Dava, Van Asliye Ceza Mahkemesinden yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilmişti.

Kaynak: AA