Figen Kahya'dan 'Okullara Anne Eli Değsin' Önerisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Figen Kahya, okullarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, her okula anne elinin değmesi gerektiğini söyledi.



2017-2018 Eğitim öğretim yılının eksiklik ve içerik sorunları ile açıldığını belirten Kahya, Bu sorunların yanında çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı da göz ardı edilmemeli. Her yıl alınan önlemlere rağmen okul önleri çocuklarımız için tehlikeli ortamlara dönüşebiliyor. Çıkan kavgalar, uyuşturucu madde satışı, taciz gibi olaylar çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor. Bu yıl bir anne olarak önerim her okulda gönüllü annelerin süreci gözlemlemesi ve yetkili kurumlar iş birliği içerisinde tehditlerin önüne geçilmesi. Özetle her okula anne eli değmesi" dedi.



"Anneler hassas davranacaklardır"



Okullarda aile birliği tarafından belirlenen annelerin sistem içerisinde çok hassas davranabileceklerini dile getiren Kahya, konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Bu süreç son dönemde okulları saran uyuşturucu satıcıları içinde caydırıcı bir proje olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak çocuklarımızın geleceğini önemsiyoruz. Geliştirilecek tüm projelerde katkı koymaya hazırız. Son olarak okul servislerinde yaşanan üzücü olaylar ve ihmaller zincirinin çocuklarımızın geleceğini karartması, yeni bir düzenleme ve kontrol sistemini de oluşturma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çocuklarımızın güvenliği ve güvenli, sağlıklı ortamlarda eğitim almaları için çalışmaya ve sorunları takip etmeye devam edeceğiz." - ESKİŞEHİR