FIG Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Özbekistan etabı
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FIG Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Özbekistan etabı

FIG Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Özbekistan etabı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Dünya Kupası Özbekistan etabını 5 top aletinde dördüncü, 3 çember 2 labut aletinde yedinci sırada tamamladı.

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Dünya Kupası Özbekistan etabını 5 top aletinde dördüncü, 3 çember 2 labut aletinde yedinci sırada tamamladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen organizasyonda Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan milli takım, 5 top aleti finalinde 36.70 puan, 3 çember 2 labut aletinde ise 31.25 puan topladı.

5 top aletinde Özbekistan, 40.95 puanla ilk sırada yer aldı. Belarus, 38.65 puanla ikinci, İsrail ise 37.60 puanla üçüncü oldu.

Belarus, 3 çember 2 labut aletinde 38.60 puanla birinciliği elde ederken, Özbekistan 37.70 puanla ikinci, İsrail 34.95 puanla üçüncü sırada yer aldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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