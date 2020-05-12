HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

"Fifteen Seconds Festival" online olarak düzenlendi

Markaları, startupları, iş ve sanat dünyasının temsilcilerini ağırlayan "Fifteen Seconds Festival", online olarak düzenlendi.

12.05.2020 20:08 | Son Güncelleme: 12.05.2020 20:08

Markaları, startupları, iş ve sanat dünyasının temsilcilerini ağırlayan "Fifteen Seconds Festival", online olarak düzenlendi.

İş odağında "Krizle nasıl mücadele ederiz" gündemiyle online olarak gerçekleştirilen etkinliğe; Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, The New York Times Kıdemli Başkan Yardımcısı Pamela Kaupinen, Ueber-Brands Kurucularından JP Kuehlwein, Stanford Üniversitesi Sinirbilim Eğitimcisi ve Yazar Ellen Petry Leanse ve Diesel'in eski Global Pazarlama Direktörü Scott Morrison katıldı.

Etkinliğin moderatörlüğünü ise Starbucks'ın Strateji ve İnovasyon Lideri Samantha Yarwood yaptı.

"Geçmişte yaşanan krizlerden bugüne bir rehber kalmadı"

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada geçmişte yaşanan krizlerden bugüne krizlerin nasıl yönetileceğine dair bir rehber kalmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Krizle karşılaşıldığında yapılacak şeyleri, teknolojik imkanlara ve sahip olunan operatif faaliyetlere bağlı tanımlamak zorunda kaldık. 'Önce çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı' diyerek yola çıktık ve alınan önlemleri de bunun üzerinde yapılandırdık.

Türkiye'nin komşularından kaynaklı salgının ilk etkilerini şubat ortalarında görmeye başladığımızda eldiven ve maske kullanımı, şubelerin, paraların sterilizasyonu gibi birtakım önlemleri aldık. Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıkmasıyla birlikte büyük nüfus yoğunlukların yaşadığı genel müdürlük ve merkez binalarda önlem almaya başladık."

Alınan önlemler ve amaçlarıyla ilgili çalışanları sürekli bilgilendirdiklerini vurgulayan Alp, "Çok hızlı karar aldık ve bu kararları da çok hızlı uygulayabildik." ifadelerini kullandı.

"Yeni dünya insanı merkeze alarak inşa edilmeli"

Hakan Alp, şirketlerin evde kal döneminde dönüşü de düşünüp planlaması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelere bakıldığında normalleşme adımlarının atılmaya başladığı görülüyor. Alınan önlemler, ülkenin sağlık sistemi, yapılabilen test miktarı, sosyal mesafe gibi kurallara ne kadar uyum sağlandığı bu noktada önemli rol oynuyor.

Sosyal mesafeyi korumak için şeritler çekilecek, termal kameralar koyulacak ama çok daha önce insanların neye karşı daha fazla duygusal tepki göstereceğini tespit edip, onlara dair bilgilendirme ve hazırlık çok önemli."

Dijitalleşmenin dün yapılan işin dün yapılan süreç ve şekillerle bugün evden yapılması olmadığını vurgulayan Alp, "Bu hataya düşmemek çok önemli. Eğer işleri dün yaptığımız gibi, sadece ekiplerin çeşitli araçlar kullanarak uzaktan yaptığı toplantılardan ibaret göreceksek, kazandığımızı sandığımız zafer bize çok büyük bir yenilgi olarak geri dönecek." diye konuştu.

Alp, yeni dünyanın insan faktörünün merkezde olduğu şekilde inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu süreçte iki temel tavsiyem var. Süreçlerinizi yarının iş yapış şekillerine uygun olarak insanı merkeze alacak şekilde tekrar gözden geçirin ve müşterinizi asla unutmayın. Buna ek olarak, insanların ruh halini mutlaka eylemlerle birleştirmeyi tercih edin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Ekonomi
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş Ekonomi
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Ekonomi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı Ekonomi
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu Ekonomi
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek Ekonomi
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Hüseyin İnan Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinem Kobal Acun Ilıcalı Ersin Korkut Hatice Çarpar
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Karar Çocuk Fenerbahçe
Şu an buradasınız: "Fifteen Seconds Festival" online olarak düzenlendi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 22:19:07. #1.14#
title