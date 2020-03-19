SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› FIFPro, TFF'den maçların ertelenmesini talep etti - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Spor

FIFPro, TFF'den maçların ertelenmesini talep etti

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'deki maçların ertelenmesini talep etti.

19.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:30
FIFPro, TFF'den maçların ertelenmesini talep etti

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'deki maçların ertelenmesini talep etti.

FIFPro'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, salgın sırasında lig maçlarına devam etme kararının acil olarak yeniden gözden geçirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talepte bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'deki birçok yabancı futbolcunun salgın devam ederken futbol oynamaktan rahatsızlık duyduğu için FIFPro ile iletişime geçtiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Spor
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Spor
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı Spor
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Spor
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar Spor
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar
7 büyük marka koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapattı Spor
7 büyük marka koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapattı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye...
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın 'koronavirüsten öldüğü' iddialarını yalanladı
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Fahrettin Koca Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz James Bond Hülya Avşar
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Burak Yılmaz Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Kadın Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: FIFPro, TFF'den maçların ertelenmesini talep etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 15:50:11. #1.14#
title