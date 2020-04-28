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FIFA yöneticisinden "tüküren futbolcuya sarı kart gösterilsin" önerisi

D'Hooghe, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtti.

FIFA yöneticisinden
28.04.2020 00:13 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:13

D'Hooghe, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle tükürmenin futbolda yaygın olduğunu dile getiren D'Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir." ifadelerini kullandı.

Tükürüğün koronavirüsün yayılmasında etkili olduğunu kaydeden D'Hooghe, "Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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