FIFA, Yılın Oyuncusu Adaylarını Açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği , 2018 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı.

FIFA, Yılın Oyuncusu Adaylarını Açıkladı

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 isimden oluşan en iyi futbolcu aday listesi belli oldu.

Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanları ile taraftar ve gazeteciler tarafından yapılacak oylamanın ardından 3'e düşürülecek.

Futbolseverler, 10 Ağustos'a kadar FIFA'nın internet sitesinden oy kullanabilecek. Son 3'e kalan isimler ise eylül ayının başında açıklanacak.

En iyi erkek futbolcu ile erkek teknik direktör, en iyi kadın futbolcu ile kadın teknik direktör, en iyi gol, en iyi taraftar ve en iyi kalecinin belirleneceği FIFA En İyiler Ödül Töreni, 24 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek.

Yılın en iyi futbolcusu adayları şöyle:

Kaynak: Skorer

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