FIFA ile FIFPro tarafından belirlenen "Yılın 11'i" için 23 kişilik aday listesi açıklandı. 17 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek törende açıklanacak, yılın 11'ine aday 23 futbolcunun ismi netleşti. FİFA yılın 11'i adayları kimler? detaylar haberimizde.

FİFA YILIN 11'İ ADAYLARI KİMLER?

FIFPro'dan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbolcular tarafından seçilen 23 adaydan, en çok oyu alan kaleci, üç defans oyuncusu, üç orta saha oyuncusu, üç forvet ile bunların dışında en fazla oyu alan oyuncu yılın 11'ine seçilecek. Aday futbolcular arasında Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın olmaması şaşırttı.

Kaleci:

Alisson Becker (Liverpool, Brezilya)

Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain, İtalya)

Edouard Mendy (Chelsea, Senegal)

Defans:

David Alaba (Bayern Münih/Real Madrid, Avusturya)

Jordi Alba (Barcelona, İspanya)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, İngiltere)

Dani Alves (Sao Paulo/Barcelona, Brezilya)

Leonardo Bonucci (Juventus, İtalya)

Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)

Orta saha:

Sergio Busquets (Barcelona, İspanya)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belçika)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portekiz)

Frenkie de Jong (Barcelona, Hollanda)

Jorginho (Chelsea, İtalya)

N'Golo Kante (Chelsea, Fransa)

Forvet:

Karim Benzema (Real Madrid, Fransa)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United, Portekiz)

Erling Haaland (Borussia Dortmund, Norveç)

Robert Lewandowski (Bayern Münih, Polonya)

Romelu Lukaku (Inter/Chelsea, Belçika)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, Fransa)

Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain, Arjantina)

Neymar Junior (Paris Saint-Germain, Brezilya)

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