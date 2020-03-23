FIFA ve WHO, koronavirüsle mücadele için farkındalık kampanyası başlattı
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Dünya Sağlık Örgütü, Emre Belözoğlu, Güncel

FIFA ve WHO, koronavirüsle mücadele için farkındalık kampanyası başlattı

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), aralarında milli oyuncu Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu 28 futbolcunun katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amaçlı farkındalık kampanyası başlattı.

23.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:24
FIFA ve WHO, koronavirüsle mücadele için farkındalık kampanyası başlattı

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), aralarında milli oyuncu Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu 28 futbolcunun katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amaçlı farkındalık kampanyası başlattı.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile yapılan iş birliğiyle başlatılan "koronavirüsle mücadele için mesajı paylaşın" adlı kampanyada, 13 dilde yayınlanan video vasıtasıyla insanlar 5 kilit adıma uyarak salgınla mücadeleye davet edildi.

Video vasıtasıyla koronavirüsle mücadele amaçlı mesaj veren aktif ve eski futbolculardan oluşan 28 isim, el yıkama, öksürme veya hapşırma sırasında ağzı dirsekle kapatma, yüze dokunmama, fiziksel mesafeyi koruma ve evde kalmadan oluşan 5 adıma uymaları konusunda insanlara çağrıda bulundu.

FIFA'nın yayınladığı videoda, el yıkamanın önemine dikkati çeken Liverpool kalecisi Alisson Becker, "Her şey ellerle başlıyor. Lütfen ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın." ifadesini kullandı.

ABD'li kadın futbolcu Carli Lloyd'un "Hapşırma ya da öksürme anında ağız ve burnunuzu mendil veya dirseğinizle kapatın." yorumunu yaptığı videoda, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi de "Virüsün vücudunuza girmesine engel olmak için yüzünüze, özellikle de göz, burun ve ağzınıza dokunmaktan kaçının." mesajını verdi.

Fiziksel mesafenin korunması çağrısı yapan Çinli eski kadın futbolculardan Han Duan'ın "Diğerlerinden en az bir metre uzakta durun." ifadesini kullandığı videoda, Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o ise "İyi hissetmiyorsanız evinizde kalın." uyarısında bulundu.

Farkındalık kampanyası kapsamında videoda Alisson Becker, Carli Lloyd, Lionel Messi, Han Duan, Samuel Eto'o ve Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Galatasaraylı Radamel Falcao, Jared Borgetti, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Sunil Chhetri, Youri Djorkaeff, Laura Georges, Valeri Karpin, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Sami Al Jaber, Gary Lineker, Mido, Michael Owen, Park Ji-sung, Carles Puyol, Celia Sasic, Asako Takakura, Yaya Toure, Juan Sebastian Veron, Sun Wen ve Xavi Hernandez yer aldı.

Kaynak: AA

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