FIFA ve FIFPro'dan kulüpleri iflas eden futbolculara maddi destek
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), kulüpleri iflas eden futbolculara maddi destek sağlayacak.
19.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:34
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), kulüpleri iflas eden futbolculara maddi destek sağlayacak.
FIFPro'dan yapılan açıklamada, futbolcuların iflas nedeniyle ödenemeyen maaşlarının iki kurumun ortak oluşturduğu fondan karşılanacağı belirtildi.
Fondan yararlanmak isteyen futbolcuların FIFPro'nun internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerektiği kaydedildi.
Kaynak: AA