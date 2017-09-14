FIFA Sıralamasında 6 Basamak Birden Yükseldik
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 6 basamak yükselerek 27. sırada yer aldı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 6 basamak yükselerek 27. sırada yer aldı. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasına göre, Almanya zirveye tekrar yerleşti. A Milli Takımımızın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 22, Ukrayna 24, Finlandiya 87, Kosova ise 184. sırada kendilerine yer buldu.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1- Almanya 1606
2- Brezilya 1590
3- Portekiz 1386
4- Arjantin 1325
5- Belçika 1265
6- Polanya 1250
7- İsviçre 1210
8- Fransa 1208
9- Şili 1195
10- Kolombiya 1191
(İHA)