FIFA, Rusya'daki futbol takımlarında yer alan yabancı oyunculara ve antrenörlere sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIFA, Rusya'daki futbol takımlarında yer alan yabancı oyunculara ve antrenörlere sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma...

AA, Fatih Erel - Spor
 - Güncelleme:
FIFA, Rusya'daki futbol takımlarında yer alan yabancı oyunculara ve antrenörlere sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma...

FIFA, Rusya'daki futbol takımlarında yer alan yabancı oyunculara ve antrenörlere sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma hakkı verdi.

FIFA, Rusya'daki futbol takımlarında yer alan yabancı oyunculara ve antrenörlere sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma hakkı verdi.

AA / Fatih Erel - Spor

Futbol, Rusya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title