FIFA, Rusya'daki futbol takımlarında yer alan yabancı oyunculara ve antrenörlere sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma...
AA, Fatih Erel - Spor
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FIFA, Rusya'daki futbol takımlarında yer alan yabancı oyunculara ve antrenörlere sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma hakkı verdi.
FIFA, Rusya'daki futbol takımlarında yer alan yabancı oyunculara ve antrenörlere sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma hakkı verdi.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
AA / Fatih Erel - Spor