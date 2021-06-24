FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Plaj Futbolu Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sıralama karşılaşmasında Fransa'ya 6-5 yenildi.

Plaj Futbolu Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sıralama karşılaşmasında Fransa'ya 6-5 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Nazare kentinde bulunan Jordan Santos Stadı'ndaki mücadelenin normal süresi 5-5 bitti. Uzatmaya giden müsabakada bitime 15 saniye kala Angeletti'nin golüne engel olamayan milliler, sahadan 6-5 yenik ayrıldı.

Ay-yıldızlıların golleri Cem Keskin, Barış Terzioğlu (2), Volkan Yeşilırmak ve Efe Lorenzo Deniz kaydetti.

Milliler, yarın 11'incilik maçına çıkacak.

Karşılaşmayı Fransa futbolunun unutulmaz ismi Eric Cantona da tribünden takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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