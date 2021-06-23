FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Plaj Futbolu Milli Takımı, FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında Kazakistan'ı 5-1 yendi.

Plaj Futbolu Milli Takımı, FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında Kazakistan'ı 5-1 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Nazare kentinde oynanan elemelerde ay-yıldızlıların gollerini Barış Terzioğlu (2), Cem Keskin, Semih Türkmen ve Demeshko (kendi kalesine) kaydetti.

Grubu 2 mağlubiyet ve 1 galibiyetle tamamlayarak çeyrek final oynama hakkı elde edemeyen milli takım, sıralama maçı oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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