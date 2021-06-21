FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Plaj Futbolu Milli Takımı, FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında Ukrayna'ya 7-5 mağlup oldu.

Plaj Futbolu Milli Takımı, FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında Ukrayna'ya 7-5 mağlup oldu.

Portekiz'in Nazare kentinde düzenlenen organizasyondaki ilk maçında Ukrayna ile karşılaşan milliler, ilk periyodu 3-1, ikinci periyodu 4-3 geride kapattı. Ay-yıldızlı ekip, sahadan 7-5 mağlup ayrıldı.

Milli takımın gollerini Volkan Yeşilırmak (3), Efe Lorenzo Deniz ve Barış Terzioğlu kaydetti. Ukrayna'nın golleri ise Zborovskyi (3), Medved (2), Shcherytsia ve Borsuk'tan geldi.

Elemelerde Türkiye'nin grubunda Ukrayna'nın yanı sıra Portekiz ve Kazakistan da yer alıyor. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Milliler, elemelerdeki ikinci maçında yarın saat 21.30'da ev sahibi Portekiz ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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