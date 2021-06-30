FIFA Online 4'ün Türkiye'ye Geleceği Tarih Belli Oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FIFA Online 4'ün Türkiye'ye Geleceği Tarih Belli Oldu

FIFA Online 4'ün Türkiye'ye Geleceği Tarih Belli Oldu
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Daha önce Vietnam ve Tayland'da beta sürümü yayınlanan FIFA Online 4, bu sonbaharda Türkiye'de kullanıma açılacak.

Daha önce Vietnam ve Tayland'da beta sürümü yayınlanan FIFA Online 4, bu sonbaharda Türkiye'de kullanıma açılacak. 101XP ve arasındaki yayımcılık anlaşması ile ülkemize gelecek olan FIFA Online 4, tamamen ücretsiz bir çok oyunculu oyun olarak sunulacak. Temel olarak FIFA 18 üzerine inşa edilen yapım, hem ücretsiz hem de online oluşu pek çok kişiyi oyuna çekecektir.

FIFA Online 4, Türkiye Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil 30'dan fazla uluslararası ligde yer alan 600'den fazla takım ve 17.000'in üzerinde oyuncuya ev sahipliği yapıyor.

Oyuncular, resmi 1v1 maçlara, lig maçlarına, arkadaşlarıyla oynayabilecekleri özel maçlara ve değişik stratejiler kurulabilen ve takım özelleştirmeleri yapılabilen Antrenör Modu'na erişebilecekler.

Tamamen Türkçeye çevrilen FIFA Online 4, adresinden ücretsiz bir şekilde indirilmeye sunulacak. Türkiye'de yer alan özel sunucular, PC için düzenlenen değiştirilebilir kontroller sayesinde neredeyse tüm oyuncular için sorunsuz ve rahat bir oyun deneyimi yaşatacak.

Oyundaki spikerin ve yorumcunun kim olacağı ise çok yakında duyurulacak. FIFA Online 4 için şu ana kadar 300 saatlik seslendirme yapıldı. Oyuncuları gerçek bir futbol maçındaymış gibi hissettirmek isteyen EA, herkes için erişilebilir bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

FIFA Online 4'e kayıt yaptırabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FIFA Online 4'ün Türkiye'ye Geleceği Tarih Belli Oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 19:28:32. #1.14#

title