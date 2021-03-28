FIFA, Norveç'i yenen Türkiye'yi tebrik etti
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FIFA, Norveç'i yenen Türkiye'yi tebrik etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
FIFA, Norveç'i yenen Türkiye'yi tebrik etti

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2'nci maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 yenerek 2'de 2 yapan Türkiye'yi tebrik etti.

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FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2'nci maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 yenerek 2'de 2 yapan Türkiye'yi tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 2'nci maçında İspanya'da oynanan mücadelede Norveç'i 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi.FIFA da resmi internet sayfasından ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Norveç galibiyetiyle tarih yazdı. Harika bir performans! Türkiye, Norveç'i 3-0 yenerek 2002'de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek seviyede olduğunu gösterdi. İki maçını da kazanarak iyi formunu sürdürdü" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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