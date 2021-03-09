FIFA, Luyindama'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray'a 736 bin 193 avro ödeyecek
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FIFA, Luyindama'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray'a 736 bin 193 avro ödeyecek

09.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:02
FIFA, Luyindama'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray'a 736 bin 193 avro ödeyecek

FIFA, Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama'nın milli takımda geçirdiği sakatlık nedeniyle Galatasaray Kulübüne 736 bin 193 avro ödeyecek.

FIFA, Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama'nın milli takımda geçirdiği sakatlık nedeniyle Galatasaray Kulübüne 736 bin 193 avro ödeyecek.

Galatasaray Kulübü, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019'da oynanan Gambiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde Luyindama'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen FIFA'ya yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Buna göre Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yapılan başvuru sonucunda FIFA'nın sigorta şirketi Questgates tarafından sarı-kırmızılı kulübe 736 bin 193 avro ödenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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