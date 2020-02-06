FIFA kokartlı hakemler, Burhan Felek Atletizm Pisti'nde koştu

06.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:20

Cüneyt Çakır: Buraya küçüklüğümüzde gelir, yarışları seyrederdik"

"En büyük hedefimiz milli takımla birlikte Avrupa Şampiyonası'nda bulunmak"

Bahattin Duran: burası bizim ikinci evimiz

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ -

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde uzun süredir yenileme çalışmaları yapılan Tarihi Burhan Felek Atletizm Pisti'nin cumartesi günkü açılış töreni öncesinde FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ile Bahattin Duran, pistte koşu yaptı. 8 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılacak ve hem milli sporcular, hem hakemler, hem de halkın kullanımına 7/24 açık olacak olan Burhan Felek Atletizm Pisti'nde son hazırlıklar yapıldı. FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ile Bahattin Duran'ın yanı sıra, milli atletler Alperen Acet ile Necati Er ve genç hakemler pistte koşu yaptı.CÜNEYT ÇAKIR: BURAYA KÜÇÜKLÜĞÜMÜZDE GELİR, YARIŞLARI SEYREDERDİK"Bu tesisin kendileri için büyük önem taşıdığını dile getiren Cüneyt Çakır, "Biz buraya küçüklüğümüzde gelir, yarışları seyrederdik. Sonrasında hakemliğe başladık, antrenmanları atlet arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Sonrasında bizim hakem derneğimiz buraya taşındı ve burası bizim evimiz oldu. Burada çok zaman geçirdik, çok önemli bir tesis bizim için. Avrupa şampiyonalarına, dünya kupalarına burada çalıştık. Atlet arkadaşlarımızın çok büyük desteğini gördük. Sonrasında bir ara verdik ve çok özlemiştik burayı. Şimdi kapasitesi artmış ve güzelleşmiş bir halde açıldı. Kapasitesi 2 bin 500 oldu. Uluslararası her türlü yarışın yapılacağı imkanlı bir hale geldi. Sadece sporcular için değil, halkımız için de çok önemli. Halkımız da buraya gelip spor yapabilir. 7/24 açık. Ben çok heyecanlıyım. Çok büyük bir özlemle bekliyorduk. Sadece Üsküdarlıları değil, tüm İstanbulluları buraya davet ediyorum. Cumartesi günü açılışımız olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile, çok önemli bir tesisin tekrar ne kadar güzel bir hale geldiğini göreceğiz. Genç arkadaşlarımız, geleceğin hakemleri. Gelecekte Süper Lig'de göreceksiniz. Biz de böyleydik. Şimdi onlar yeni nesil. Atletizmde çok büyük başarıların çıkacağı, olimpiyatlar, avrupa şampiyonaları, dünya kupalarında çok değerli atletler yetiştireceğiz bir tesis burası. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese, böyle bir tesise bizi tekrardan kavuşturduğu için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."EN BÜYÜK HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIMLA BİRLİKTE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA BULUNMAK"Bu sene düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çalışmalarıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Çakır, şöyle konuştu: "Bundan bir hafta önce İspanya'nın Mallorca kentinde yapılan seminerdeydik. İlk başta yardımcı hakem arkadaşlarımız Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Emre Eyisoy katıldılar. Sonrasında benim de katıldığım, Avrupa'nın elit hakemlerinin yer aldığı bir seminer vardı. Bu seminerin amacı, ligin ikinci yarısında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde görev alacak hakemlerin tespiti ve sezon sonunda düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile ilgili ön hazırlığıydı. Bizler hedeflerimize her zaman adım adım gittik. Bundan önce böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Bizim en büyük hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızla birlikte bulunmak. Daha önce olduğu gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için sezonun ikinci yarısında çalışmalarımızı daha da artırarak inşallah önce Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağız, sonra da o şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmayı istiyoruz. Bunların ardından FIFA, Dünya Kupası'yla ilgili aday hakemlerini belirleyecek. Ondan sonra yolumuza bakacak."BAHATTİN DURAN: BURASI BİZİM İKİNCİ EVİMİZFIFA kokartlı hakem Bahattin Duran ise Burhan Felek Atletizm Pisti'ni ikinci evi olarak değerlendirirken, "Çeyrek asır önce başladık. Hakemliğe başladığımız bizim ikinci evimiz. 25 yıl önce buraya geldik. Şöyle bir anım var: Ben hakemliğe başladığımda atlet arkadaşların çok yardımını gördüm. Bir gün bir atlet arkadaş gelip, 'Hocam kusura bakmayın ama siz koşmayı bilmiyorsunuz' dedi. Biz atlet arkadaşlarla birlikte yeri geldi koşmayı öğrendik, yeri geldi açma germe yapmayı öğrendik. Hakemliğe başladık, buralara geldik, bize kısmet oldu. Kısa bir ayrılık oldu, tekrar burada olduğumuz için çok mutluyuz. Emeği geçenlere, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, herkese teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü Allah kısmet ederse halkımızla hep birlikte burada buluşmayı diliyorum" dedi.MİLLİ ATLETLERDE PİST YORUMUMilli yüksek atlama sporcusu Alperen Acet ve milli üç adım atlama sporcusu Necati Er ise tesisin önemine değindi.Alperen Acet, tesisin beklentilerinin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Gerek atletizm pisti, gerekse de tesis anlamında beklediğimizden iyi durumda. Buradan yetişmiş çok eski atletler var. Birçok rekor kırılmış bir saha. Türkiye'nin en iyi zeminine ve alanına sahip bir atletizm pisti. İnşallah daha da güzel dereceler koşulur. İnşallah bu sahada çıkan atletler, daha çok madalya kazanır" diye konuştu.Necati Er ise şu ifadeleri kullandı: "Pist gayet yeni. Bütün branşlar için güzel bir tesis olmuş. Atletizm için de iyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu sahalarda daha iyi derecelere ulaşacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Burhan Felek Atletizm Pisti'nden detaylarTesisin içerisinden detaylarCüneyt Çakır'ın açıklamalarıBahattin Duran'ın açıklamalarıAlperen Acet ve Necati Er'in açıklamalarıHakemler ve atletlerin koşu yapması

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Kaynak: DHA