FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Real Betis'in, sahasında Zenit ile oynayacağı karşılaşmayı... - Haberler
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FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Real Betis'in, sahasında Zenit ile oynayacağı karşılaşmayı...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Real Betis'in, sahasında Zenit ile oynayacağı karşılaşmayı...

FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Real Betis'in, sahasında Zenit ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek.

FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Real Betis'in, sahasında Zenit ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Halil Umut Meler, Real Betis, Play Off, UEFA, Spor, Haberler

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