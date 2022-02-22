FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Real Betis'in, sahasında Zenit ile oynayacağı karşılaşmayı...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Real Betis'in, sahasında Zenit ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek.
FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Real Betis'in, sahasında Zenit ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor