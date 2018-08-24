FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır Süper Ligdeki 300.Maçına Çıkacak

Türk futbol tarihinin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır, yarın oynanacak Göztepe - Fenerbahçe karşılaşması ile Süper Ligdeki 300. maçında görev alacak.

Süper Ligde ilk maçına 2001 yılında çıkan 41 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi Çakır, bugüne kadar 299 Süper Lig maçında görev aldı.

CÜNEYT ÇAKIR'I FIRAT AYDINUS TAKİP EDİYOR

Türk futbol tarihinin en kariyerli hakemi Çakır, aynı zamanda Süper Lig'de en çok maç yöneten hakem unvanını da elinde bulunduruyor. Cüneyt Çakır, Türkiye'nin en üst kademe liginde 2001-2002 sezonundan bu yana görev yapıyor. Çakır'ı, 290 maçla Fırat Aydınus takip ediyor.