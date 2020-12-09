FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır: "Avrupa müsabakasında ülkemizi gururla temsil ettik"
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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır: "Avrupa müsabakasında ülkemizi gururla temsil ettik"

09.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:39
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır:

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 6. haftasında Lazio-Club Brugge maçını yöneten FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, "Bize de saygı duysunlar.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 6. haftasında Lazio-Club Brugge maçını yöneten FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, "Bize de saygı duysunlar. Avrupa müsabakasında ülkemizi gururla temsil ettik. Başarılı bir maç yönettiğimizi düşünüyorum." dedi.

İtalya'nın başkenti Roma'dan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Çakır, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cüneyt Çakır, Club Brugge'ün Ukraynalı oyuncusu Eduard Sobol'a ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart göstermeyi unuttuğu iddialarına ilişkin "Maalesef yorumları yapan arkadaşlar sanırım maçı izlememiş, haberi yapan arkadaşlar da. Zaman zaman böyle tartışmalar oluyor. Bu tarz haberler yapıp kendileri inanıyorlar. Hoş bir şey değil. Herkes görevlerini yapmaya çalışıyor ama bize de saygı göstersinler. Böyle haberler yaparken daha dikkatli olsunlar." ifadelerini kullandı.

Böyle bir kart olayının yaşanmadığını, iletişime açık olduklarını ve kendilerine de bu konular hakkında soru sorulabildiğine dikkat çeken Çakır, şunları kaydetti:

"Bize de saygı duysunlar. Avrupa müsabakasında ülkemizi gururla temsil ettik. Başarılı bir maç yönettiğimizi düşünüyorum. Daha sonra da elimizden gelenin en iyisini yaparak, ekip arkadaşlarımla Avrupa şampiyonası yolunda güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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