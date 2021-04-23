FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Tokyo 2020'de görev yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Tokyo 2020'de görev yapacak

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Tokyo 2020'de görev yapacak
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen, 2021 yılını ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki futbol maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen, 2021 yılını ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki futbol maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, olimpiyatlardaki futbol müsabakaları için 25 orta hakem, 50 yardımcı hakem ve 20 VAR hakemi görevlendirildi.

51 farklı ülkeden seçilen isimler arasında Abdulkadir Bitigen de yer alırken, FIFA kokartlı hakemin VAR'da görev yapacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Akdeniz cansız bedenlerle doldu! Ölüm kalım savaşı veren göçmenlere ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Akdeniz cansız bedenlerle doldu! Ölüm kalım savaşı veren göçmenlere ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Suat Arslanboğa Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Tokyo 2020'de görev yapacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 15:21:11. #1.15#

title